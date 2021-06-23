Украина

Защитник Шахтера поделился первыми наблюдениями относительно работы команды на летних сборах.

Донецкий Шахтер уже успел перейти к активной фазе своей подготовки к новому сезона, проводя первый сбор в Австрии в составе внушительной группы из 35-и футболистов.

Пресс-служба "горняков" не упустила возможность задать вопрос бразильскому фланговому защитнику Додо, который в деталях рассказал о том, как ему дается первый опыт работы под руководством итальянского наставника Роберто Де Дзерби, а также поделился впечатлениями от летних новичков команды — своих соотечественников Педриньо, Марлона.

"Прошедшая неделя была первой для Де Дзерби в Шахтере, а сейчас мы вместе начинаем зарубежный сбор. Три недели в Австрии — очень важный и ответственный этап, который позволит лучше понять идеи тренера.

Постараемся, чтобы команда подошла к официальным матчам полностью подготовленной, ведь в этом сезоне мы точно хотим стать чемпионами.

К счастью, это мне достаточно просто удается прийти в оптимальные кондиции. Позиция крайнего защитника позволяет быстрее набирать физические кондиции, к тому же тренировки были интенсивными.

Сложно сравнивать одного наставника с другим… В любом случае мы уже начали отрабатывать физическую сторону и провели много занятий с мячом. Де Дзерби постепенно имплементирует свою идею игры, по крайней мере фундамент заложен. Потихоньку начинаем понимать принципы тренера, а после сбора научимся еще большему.

С Марлоном лично знаком не был, но видел, как он играл. А с Педриньо вместе выступали в олимпийской сборной Бразилии. Они — бразильцы, обязательно адаптируются. Тот же Марлон знает французский и итальянский языки, быстро учится.

Мои цели — это цели коллектива. Становиться еще лучше, ведь в первую очередь хочу помочь Шахтеру. В минувшем году все было не так хорошо. Тот сезон стал для нас уроком и дал понять, что нужно усердно трудиться.

Прошлые неудачи заставили многое обдумать. Сейчас есть большое желание побеждать, чтобы этот сезон сложился по-другому, но сначала нужно провести хороший сбор.

У нас огромное желание работать, чтобы научиться большему. Будем сконцентрированы и постараемся не разочаровать тренера. Также с нетерпением ждем начала сезона: "украинской классики" в Суперкубке, затем чемпионат… Думаю, эти 18 дней пролетят быстро", — подытожил футболист.

Напомним, что ранее стал известен календарь УПЛ на сезон-2021/22 с приблизительными датами проведения поединков.