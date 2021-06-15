Украина

Также в календаре, несмотря на все слухи в СМИ, присутствует донецкий Олимпик.

Украинская Премьер-лига провела жеребьевку календаря первого круга на предстоящий сезон-2021/22. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

В календаре присутствует донецкий Олимпик, несмотря на все слухи о том, что дончане могут не получить аттестат УПЛ.

Также отметим, что матч Динамо — Шахтер намечен на 2 октября — это будет встреча 10-го тура.

Таким образом, базовый день стартового тура УПЛ назначен на 25 июля. В 1-м туре сыграют:

Динамо – Олимпик

Шахтер – Ингулец

Заря – Александрия

Верес – Колос

Ворскла – Днепр-1

Десна – Черноморец

Львов – Мариуполь

Металлист-1925 – Рух

2 тур (31.07.2021)

Динамо – Верес

Львов – Шахтер

Ингулец – Заря

Колос – Металлист 1925

Ворскла – Рух

Мариуполь – Десна

Черноморец – Днепр-1

Олимпик – Александрия

3 тур (07.08.2021)

Заря – Динамо

Шахтар – Александрия

Олимпик – Колос

Ворскла – Львов

Десна – Ингулец

Днепр-1 – Мариуполь

Рух – Верес

Металлист 1925 – Черноморец

4 тур (14.08.2021)

Ингулец – Динамо

Шахтер – Металлист 1925

Заря – Олимпик

Колос – Рух

Верес – Ворскла

Десна – Днепр-1

Львов – Александрия

Мариуполь – Черноморец

5 тур (21.08.2021)

Динамо – Десна

Черноморец – Шахтер

Мариуполь – Заря

Колос – Александрия

Ворскла – Металлист 1925

Днепр-1 – Рух

Львов – Ингулец

Верес – Олимпик

6 тур (28.08.2021)

Динамо – Колос

Олимпик – Шахтер

Заря – Ворскла

Десна – Верес

Металлист 1925 – Днепр-1

Рух – Львов

Черноморец – Александрия

Ингулец – Мариуполь

7 тур (11.09.2021)

Металлист 1925 – Динамо

Шахтер – Днепр-1

Рух – Заря

Колос – Мариуполь

Ворскла – Десна

Верес – Львов

Александрия – Ингулец

Олимпик – Черноморец

8 тур (18.09.2021)

Динамо – Александрия

Мариуполь – Шахтер

Заря – Черноморец

Ингулец – Колос

Ворскла – Олимпик

Десна – Рух

Днепр-1 – Верес

Львов – Металлист 1925

9 тур (25.09.2021)

Рух – Динамо

Шахтер – Верес

Днепр-1 – Заря

Колос – Ворскла

Десна – Металлист 1925

Олимпик – Львов

Александрия – Мариуполь

Черноморец – Ингулец

10 тур (02.10.2021)

Динамо – Шахтер

Заря – Десна

Колос – Черноморец

Ворскла – Ингулец

Львов – Днепр-1

Верес – Александрия

Мариуполь – Рух

Металлист 1925 – Олимпик

11 тур (16.10.2021)

Львов – Динамо

Шахтер – Заря

Днепр-1 – Колос

Александрия – Ворскла

Олимпик – Десна

Ингулец – Рух

Мариуполь – Металлист 1925

Черноморец – Верес

12 тур (23.10.2021)

Динамо – Днепр-1

Ворскла – Шахтер

Заря – Колос

Десна – Александрия

Черноморец – Львов

Рух – Олимпик

Верес – Мариуполь

Металлист 1925 – Ингулец

13 тур (30.10.2021)

Мариуполь – Динамо

Шахтер – Десна

Металлист 1925 – Заря

Колос – Львов

Ворскла – Черноморец

Днепр-1 – Олимпик

Рух – Александрия

Ингулец – Верес

14 тур (06.11.2021)

Динамо – Ворскла

Колос – Шахтер

Заря – Верес

Львов – Десна

Ингулец – Днепр-1

Александрия – Металлист 1925

Черноморец – Рух

Олимпик – Мариуполь

15 тур (20.11.2021)

Черноморец – Динамо

Шахтер – Рух

Львов – Заря

Десна – Колос

Ворскла – Мариуполь

Днепр-1 – Александрия

Олимпик – Ингулец

Верес – Металлист 1925

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