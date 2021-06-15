Также в календаре, несмотря на все слухи в СМИ, присутствует донецкий Олимпик.
Украинская Премьер-лига провела жеребьевку календаря первого круга на предстоящий сезон-2021/22. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
В календаре присутствует донецкий Олимпик, несмотря на все слухи о том, что дончане могут не получить аттестат УПЛ.
Также отметим, что матч Динамо — Шахтер намечен на 2 октября — это будет встреча 10-го тура.
Таким образом, базовый день стартового тура УПЛ назначен на 25 июля. В 1-м туре сыграют:
Динамо – Олимпик
Шахтер – Ингулец
Заря – Александрия
Верес – Колос
Ворскла – Днепр-1
Десна – Черноморец
Львов – Мариуполь
Металлист-1925 – Рух
2 тур (31.07.2021)
Динамо – Верес
Львов – Шахтер
Ингулец – Заря
Колос – Металлист 1925
Ворскла – Рух
Мариуполь – Десна
Черноморец – Днепр-1
Олимпик – Александрия
3 тур (07.08.2021)
Заря – Динамо
Шахтар – Александрия
Олимпик – Колос
Ворскла – Львов
Десна – Ингулец
Днепр-1 – Мариуполь
Рух – Верес
Металлист 1925 – Черноморец
4 тур (14.08.2021)
Ингулец – Динамо
Шахтер – Металлист 1925
Заря – Олимпик
Колос – Рух
Верес – Ворскла
Десна – Днепр-1
Львов – Александрия
Мариуполь – Черноморец
5 тур (21.08.2021)
Динамо – Десна
Черноморец – Шахтер
Мариуполь – Заря
Колос – Александрия
Ворскла – Металлист 1925
Днепр-1 – Рух
Львов – Ингулец
Верес – Олимпик
6 тур (28.08.2021)
Динамо – Колос
Олимпик – Шахтер
Заря – Ворскла
Десна – Верес
Металлист 1925 – Днепр-1
Рух – Львов
Черноморец – Александрия
Ингулец – Мариуполь
7 тур (11.09.2021)
Металлист 1925 – Динамо
Шахтер – Днепр-1
Рух – Заря
Колос – Мариуполь
Ворскла – Десна
Верес – Львов
Александрия – Ингулец
Олимпик – Черноморец
8 тур (18.09.2021)
Динамо – Александрия
Мариуполь – Шахтер
Заря – Черноморец
Ингулец – Колос
Ворскла – Олимпик
Десна – Рух
Днепр-1 – Верес
Львов – Металлист 1925
9 тур (25.09.2021)
Рух – Динамо
Шахтер – Верес
Днепр-1 – Заря
Колос – Ворскла
Десна – Металлист 1925
Олимпик – Львов
Александрия – Мариуполь
Черноморец – Ингулец
10 тур (02.10.2021)
Динамо – Шахтер
Заря – Десна
Колос – Черноморец
Ворскла – Ингулец
Львов – Днепр-1
Верес – Александрия
Мариуполь – Рух
Металлист 1925 – Олимпик
11 тур (16.10.2021)
Львов – Динамо
Шахтер – Заря
Днепр-1 – Колос
Александрия – Ворскла
Олимпик – Десна
Ингулец – Рух
Мариуполь – Металлист 1925
Черноморец – Верес
12 тур (23.10.2021)
Динамо – Днепр-1
Ворскла – Шахтер
Заря – Колос
Десна – Александрия
Черноморец – Львов
Рух – Олимпик
Верес – Мариуполь
Металлист 1925 – Ингулец
13 тур (30.10.2021)
Мариуполь – Динамо
Шахтер – Десна
Металлист 1925 – Заря
Колос – Львов
Ворскла – Черноморец
Днепр-1 – Олимпик
Рух – Александрия
Ингулец – Верес
14 тур (06.11.2021)
Динамо – Ворскла
Колос – Шахтер
Заря – Верес
Львов – Десна
Ингулец – Днепр-1
Александрия – Металлист 1925
Черноморец – Рух
Олимпик – Мариуполь
15 тур (20.11.2021)
Черноморец – Динамо
Шахтер – Рух
Львов – Заря
Десна – Колос
Ворскла – Мариуполь
Днепр-1 – Александрия
Олимпик – Ингулец
Верес – Металлист 1925
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