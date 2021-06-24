Украина

Легендарный футболист прокомментировал голы Роналду.

Иранец Али Даеи, которому принадлежит международный рекорд по забитым голам за сборные, прокомментировал дубль Криштиану Роналду в ворота Франции (2:2).

Эти голы сравняли португальца с Даеи. Теперь у них по 109 голов на международной арене.

"Поздравляю Роналду, который находится в одном голе от того, чтобы побить мой международный рекорд по количеству забитых мячей.

Для меня большая честь, что это выдающееся достижение будет принадлежать Роналду — великому чемпиону и человеку, который вдохновляет и влияет на жизнь людей во всем мире", — написал Даеи в Instagram