Украина

Национальная команды добыла важнейшую победу

В рамках 1/4 финала квалификации на чемпионат-мира 2021 сборная Украины смогла одолеть Швейцарию со счетом 6:5.

На стадии группового этапа украинцы обыграли Турцию со счетом 7:5 и Казахстан с разгромным счетом 6:1. Однако команда уступила Португалии (0:1).

Таким образом, выйдя в полуфинал квалификации Украина уже попала на чемпионат мира-2021 года. Четыре команды получают путевку на турнир.

Украина - Швейцария 6:5

Голы: Заворотный, 3, Щерица, 4, 18, 20, 28, Войтенко, 9, 19 - Борер, 6, Станкович, 10, 26, Годель, 24, Кесслер 33

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