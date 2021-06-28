Украина

Нападающему придется постараться, чтобы впечатлить румынского тренера.

Бывший нападающий Ворсклы Владислав Кулач отправился на сбор с Динамо, но не подписывал с киевлянами контракт.

"Кулач не сумел договориться о новом контракте с Ворсклой. Клуб и игрок не сошлись в условиях, поэтому нападающий решил искать себе другой вариант. В Динамо он сейчас на просмотре. Я разговаривал с Игорем Суркисом и он это подтвердил. Контрактов никаких нет и, пока Беседин в сборной, будут принимать решение по Кулача.

История с нападающими в киевском Динамо открыта. Есть Супряга, Соль (на которого Луческу, думаю, не рассчитывает), есть Ванат и Вербич, который может сыграть в центре нападения. Поэтому взяли Кулача, чтобы посмотреть, сможет ли он быть конкурентоспособным.

Луческу сначала не хотел подписывать его (еще в начале мая), но затем решил дать ему шанс.

Так же на просмотре находится Антюх из Колоса. Если он впечатлит главного тренера Динамо, то киевляне смогут за 500 000 долларов выкупить этого игрока из Колоса", — сказал журналист Игор Циганык.

Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ Кулач сумел забить 15 голов и стал лучшим бомбардиром турнира.

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