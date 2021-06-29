Украина

Матч между Динамо и Шахтером пройдет в столице 24 июля.

Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила о старте продажи билетов на матч Суперкубка Украины между киевским Динамо и донецким Шахтером.

Гранды украинского футбола откроют новый сезон 24 июля на НСК Олимпийский. Начало в 21:00 по киевскому времени.

Цена именных билетов стартует от 150 гривен и приобрести их можно на сайте Esport.in.ua. При этом отмечается, что фанаты "горняков" будут размещены на южных трибунах столичного стадиона, а болельщики "бело-синих" на северных.

Напомним, по итогам минувшего сезона Динамо выиграло чемпионат и Кубок Украины, а Шахтер стал вторым в УПЛ и вылетел на стадии 1/4 финала Кубка страны.

В прошлом сезоне Суперкубок Украины достался игрокам Динамо, которые обыграла Шахтер со счетом 3:1.

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