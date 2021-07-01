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Football.ua подготовил материал о первом матче донецкого Шахтера на тренировочных сборах в Австрии.

По итогам прошлого сезона донецкий Шахтер в полной степени передал бразды правления на внутренней арене киевскому Динамо, уступив непримиримому сопернику абсолютно все титулы. Подобного в стане "горняков" не прощают, поэтому ожидаемым шагом стал уход с поста главного тренера команды португальца Луиша Каштру, после чего "оранжево-черные" совершили, наверное, один из самых громких трансферов за последние сезоны УПЛ — пригласили к руководству крайне амбициозного итальянского специалиста Роберто Де Дзерби.

Очевидно, что приход нового наставника должен, уже спровоцировал, и будет затрагивать в дальнейшем вопрос о глобальной трансформации команды. Де Дзерби на своем прошлом месте работы — в Сассуоло — прославился атакующим футболом, который, к слову, не всегда, давал необходимый результат. Возможности Шахтера в финансовом плане позволяют компенсировать фактор стабильности за счет приобретения новых исполнителей, чем клуб и занялся уже с первых дней трансферного рынка.

Стоит отметить, что всех трех многомиллионных новичков команды Де Дзерби решил опробовать уже с первых минут своего дебютного товарищеского поединка. Марлон разместился на позиции левого центрального защитника, Педриньо вышел играть центрального атакующего полузащитника, а Лассина Траоре привычным образом сыграл на острие атаки. Стоит также отметить, что Михаил Мудрик получил игровое время на левом фланге атаки, а общая модель игры от итальянского специалиста соответствовала хорошо известной Шахтеру схеме 4-2-3-1.

Каких-либо радикальных новшеств в первой игре мы даже не ожидали увидеть, что можно будет сказать и о следующем контрольном матче "оранжево-черных", которые в отчетной игре презентовали свой новый тренировочный комплект в строгих угольных цветах. Де Дзерби сейчас будет просто знакомиться с тем наборов кадров, которые у него есть, а когда сборники вернутся к работе (хотелось бы, чтобы как можно позже), то уже получит конкретный рисунок.

Пока что, ключевым моментом, который бросился в глаза, была модель построения атак от дончан. Один из опорных полузащитников опускался в глубину, после чего начинал искать продолжение в максимально широком фронте. Чаще всего этим занимался Алан Патрик, в то время как Майкон в большей степени ожидал у штрафной ради подбора или встречал оппонентов у центральной линии, в случае потери мяча. Если Шахтер заходил в штрафную, то сразу шел резкий пас в центр, или завершение в ближний угол.

За первый тайм ворота австрийских соперников были поражены четыре раза в ходе таких атак, а среди авторов голов сумел записать свое имя Лассина Траоре. Мудрик, Тете и Корниенко с радостью его поддержали.

Что касается персоналий первого тайма, то голкипера Тимура Пузанкова мы так и не увидели в действии — соперники с трудом переходили центр поля, а класс их исполнителей что в обороне, что в атаке, не позволял говорить о каком-либо сопротивлении. Фланговые защитники Додо и Виктор Корниенко качественно поддерживали атаки, создавая численно преимущество, а Витао несколько раз перспективно начинал атаки длинными передачами. Тете много бил по чужим воротам, но с завершением все было в порядке только в эпизоде с голом.

Относительно новичков, то наше первое впечатление, в целом, оказалось достаточно положительным. Проверить исключительно оборонительные способности Марлона нам так и не подвернулась возможность, но вместо этого мы узнали, что его фамилию правильно произносить с ударением на второй слог, а также то, что это очень уравновешенный защитник, которого вполне можно называть "донецким Капитаном Морганом", за схожесть в поведении и максимальной степени уверенности при работе с мячом с легендой английского Лестера. Вот только перемещается по полю он куда быстрее.

Педриньо, поначалу, растворялся на фоне партнеров по команде, и даже казалось, что он играет "от мяча". Однако, ближе к середине первого тайма, бразилец начал мастерски читать передачи соперников на чужой половине, благодаря чем создал пару-тройку моментов для своих партнеров по команде. Отметим его способности в игре в быстрый пас в одно касание, а также умение в нужный момент выскочить перед защитниками. Как плеймейкер, что соответствовало бы позиции, он показал себя на первых порах несколько скованно, но все равно выдал диагональ-конфетку на Додо, после чего тот прострелил на Траоре. При этом, в прессинге Педриньо раскрывался со своей лучшей стороны.

Относительно Лассина Траоре можем сказать, что да, что-то в этом парне похожее на Ромелу Лукаку действительно есть. Вот только по общему впечатлению показалось, что этот игрок принадлежит к тому типу исполнителей, которые входят в сезон несколько позже в плане физических кондиций. Свой гол он забил исключительно на выборе позиции и классной передаче с фланга от Додо, после чего стал автором голевого паса для Корниенко, выступив в роли "столба" в центре штрафной. С его габаритами такое удается без проблем.

Второй тайм

Никаких летних приобретений на поле после перерыва уже не было. Де Дзерби выпустил полностью новый набор футболистов, который в чем-то был лишен баланса между линиями. Внушительный десант вернувшихся из Мариуполя и Ефим Конопля составляли основу этого ростера, который не смог поддержать начинания своих предшественников в плане количества забитых голов. Шахтер во своей второй вариации играл в экономный футбол, который вряд ли был настолько интересен рядовому зрителю.

Большую долю внимания к себе привлекал Артем Бондаренко, который совершает свою третью попытку закрепиться в основе команды путем выступлений на сборах. Очень зрелое исполнение и хладнокровие непосредственно внутри чужих владений заметно бросались в глаза на фоне партнеров, которые упускали верные возможности для забитых мячей, а также постоянно спешили с прострельными передачами. Единственный гол, который удалось забить Дентиньо с передачи Сиприано был словно доказательством того, что во второй половине матча Шахтер больше предпочитал владение мячом ради самого факта владения.

Несколько проходов от Соломона также оставили определенный след в памяти, а вот со стороны того же Олега Очеретько ожидалось увидеть большего стремления навязать конкуренцию Тете, который все еще видится безальтернативным выбором на своей позиции. Вячеслав Танковский играл на позиции центрального атакующего полузащитника, но активности Маркоса Антонио вполне хватало для того, чтобы не замечать еще одного претендента на уход в очередную аренду. Также, Ефим Конопля несколько уступал в активности Маркиньосу Сиприано, а центр обороны и голкипера Шахтера нам так и не представилась возможность испытать в боевых условиях.

Итоги

Если делать какие-то выводы по первой игре, то можно утверждать, что Роберто Де Дзерби абсолютно не спешит с определением наиболее подходящих ему футболистов. Нет сомнений, что каждый из находившихся сегодня в обойме еще получит шанс показать себя на первых сборах, поэтому делать какие-то предсказания наперед попросту не из чего. Новички показали себя на достаточно хорошем уровне, но по уровню готовности вопросов, как показалось на первый взгляд, сейчас нет только к Марлону.

Следующим соперником донецкого Шахтера на тренировочных сборах в Австрии станет Ракув из города Ченстохова — представитель польской Экстраклясы. Игра состоится 4 июля, начало в 18:00 по киевскому времени.