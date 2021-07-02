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Итальянский тренер прокомментировал победу в контрольном матче и успех национальной сборной Украины.

Донецкий Шахтер в рамках товарищеского поединка на сборах в Австрии разгромил австрийскую команду Санкт-Йоханн со счетом 5:0.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над Санкт-Йоханном в рамках спарринга (5:0), а также отметил игроков, которые находятся в составе сборной Украины.

"Мы отлично играли, у нас крепкий коллектив. Стараемся быть командой с большой буквы и говорить на футбольном языке. Мы очень старательно работали в эти дни. Я видел, что многое из того, что мы делали на тренировках, было в игре. Поэтому я доволен.

В матче мы задействовали разные составы, мы продолжаем подготовку. В следующих контрольных матчах мы также будет их менять. Игроки чувствуют себя отлично. Те идеи, с которыми я сюда приехал, поддерживают. Мы играли с соперником, которого сложно назвать крепким, но тест был хорошим.

Многие ребята сегодня отлично работали и играли. Также нужно учитывать, что молодые футболисты не обладают необходимым опытом, но я доволен и первым, и вторым таймом.

Игроки сборной Украины? Я очень жду этих ребят и хочу их тренировать, но с другой стороны, я радуюсь победе и надеюсь, что сборная Украины будет играть хорошо до конца Евро", — сказал Де Дзерби в эфире ShakhtarNews.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Санкт-Йоханн.