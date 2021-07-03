Украина

Ранее харьковский клуб покинуло еще трое исполнителей.

Металлист-1925 на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Ивана Пеца и полузащитника Ярослава Дехтяренко.

Дехтяренко выступал за харьковчан с момента основания клуба и за пять сезонов провел 62 матча, в которых забил пять голов и отдал четыре ассиста. На счету Пецы лишь одна сыгранная встреча.

Ранее Металлист-1925 объявил об уходе вратаря Дениса Дьякова и полузащитников — Ярослава Ямполя и Виталия Кольцова.

Напомним, по итогам минувшего сезона Металлист-1925 впервые в своей истории вышел в УПЛ.

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