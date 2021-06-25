Украина

В новом сезоне харьковская команда будет выступать в УПЛ.

Новичок УПЛ Металлист-1925 вышел из отпуска и уже завтра, 26 июня, начнет подготовку к новому сезону. Об этом сообщает пресс-служба харьковского клуба.

Сегодня, 25 июня, футболисты харьковского клуба проходят медицинское обследование и сдают тесты на коронавирус.

Первое тренировочное занятие главный тренер команды Валерией Кривенцов проведет 26 июня. До 2 июля команда будет работать в режиме двухразовых тренировок, после чего проводить двухсторонку.

Металлист-1925 имеет предварительную договоренность о проведении товарищеских поединков с Альянсом, Кривбассом и Авангардом из Краматорска.

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