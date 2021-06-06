Украина: Первая лига

Наставник харьковского клуба высказался о выходе своей команды в высший дивизион Украины.

В поединке 29-го тура Первой лиги Украины Металлист 1925 отправился в гости к Кремню, где сумел одержать разгромную победу, которая позволила харьковской команде повыситься в классе и выйти в украинскую Премьер-лигу.

Главный тренер Металлиста 1925 Валерий Кривенцов поделился эмоциями от достижениях этого результата.

"Мы заслужили выход! У нас этот год был очень непростым, учитывая все околофутбольные моменты, но нужно отдать должное всем нам. У нас сложился очень хороший коллектив, совместно с руководством, футболистами, всем персоналом клуба, а там, поверьте, очень много людей, мы добились своей цели, к которой шли!"

"Я хочу поздравить всех харьковских болельщиков. Мы подарили большой футбол большому городу, вернули, если точнее. А команде пожелаю роста, прогресса и играть еще лучше, чтобы стадион всегда был заполнен. Я поздравляю харьковских болельщиков, мне очень приятно, что люди приехали за несколько сотен километров нас поддержать — их отдельно поздравляю!"

"Если помните, я говорил: "В Премьер-лиге мы еще пободаемся!" — приводит слова Кривенцова официальный сайт Металлиста 1925.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Кремень — Металлист 1925 вы можете на Football.ua.