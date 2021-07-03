Это первые новички для харьковского клуба после выхода в УПЛ.
ФК Металлист-1925
03 июля 2021, 14:28
Полузащитники Ростислав Русин и Максим Задерака подписали контракты с Металлистом-1925, сообщает официальный сайт харьковского клуба.
Детали сделок с двумя украинскими хавбеками не разглашаются.
Ранее 25-летний Русин выступал в составе львовского Руха, за который он провел 67 матчей, забив четыре мяча и отдав 12 ассистов. До этого он выступал за молодежную команду Шахтера и латвийский Спартак.
26-летний Задерака в минувшей кампании являлся игроком Арарата — на его счету 10 поединков и три гола. Помимо этого, он также успел поиграть за донецкий Металлург, Сталь и Александрию.
Ранее сообщалось, что Дехтяренко и Пец покинули Металлист-1925.
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