Украина

Игрок сборной Люксембурга почувствовал дискомфорт на тренировке.

Динамо продолжает подготовку на сборах к следующему сезону. Сегодня, 4 июля, команда провела тренировочное занятие.

Как сообщает официальный сайт украинского клуба, сессия не смог завершить вингер команды Жерсон Родригес.

Футболист во время беговой работы почувствовал небольшой дискомфорт, после чего был вынужден прекратить занятия.

Напомним, что ранее определился третий соперник Динамо на сборах.