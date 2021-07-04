Украина

Киевляне продолжают подготовку к следующему сезону.

В понедельник, 5 июля, Динамо проведет товарищеский поединок против представителя региональной лиги Франции — Дивонн.

Поединок пройдет на тренировочном поле Complexe Sportif и начнется в 19.00 по киевскому времени.

Отметим, что в предыдущих играх Динамо встречалось с Базелем и Лозанной — игры закончились со счетом 4:4 и 1:1 соответственно.

Напомним, что заключительную, четвертую, контрольную игру на первом сборе киевляне проведут 7 июля против швейцарского Люцерна.