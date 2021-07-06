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Football.ua подготовил материал о третьем матче донецкого Шахтера на тренировочных сборах в Австрии.

Тренерский штаб донецкого Шахтер в рамках австрийской части своих межсезонных сборов решил искусственно увеличить нагрузку на имевшихся в обойме футболистов, проведя два контрольных поединка в течение 48 часов. Ключевой задумкой было разделение состава на две равные группы и предоставление данным футболистам примерно равного промежутка времени на футбольном поле. Очевидно, что таким образом Роберто Де Дзерби продолжает знакомиться с коллективом, особый акцент уделяя футболистам, вернувшимся из аренды — обойму из более чем 35-и игроков "горняки" по ходу сезона точно удерживать не намерены.

Сразу можно упомянуть о результатах, так как они не имеют никакого практического значения в данный момент — Шахтер банально не пытается наигрывать какой-либо костяк исполнителей, да и выстраивание рисунка игры начнется только тогда, когда участники чемпионата Европы-2020 вернутся к полноценной работе вместе с командой.

Первым соперником был вице-чемпион Польши образца прошлого сезона — Ракув. Оппонент был достаточно сложным, так как находился на продвинутом этапе подготовки ввиду необходимости в скором времени играть матч за Суперкубок своей страны против варшавской Легии. Итог — Шахтер проиграл (2:1) за счет лучшей физики у соперников, а большую часть матча (около полного часа игрового времени) отыграл так называемый "первый состав", который во втором матче — против представителя Третьей немецкой Бундеслиги, мюнхенского Тюркгюджю — отправился с первых минут на скамейку запасных.

При этом, перед матчем против польской команды в расположение прибыли Георгий Судаков и Анатолий Трубин, которые так и не получили игровой практики в матчах за Главную команду страны на Евро-2020. Они дополнили "второй состав" на привычных для них позициях, а в целом данную подборку исполнителей можно считать смесью из потенциальных претендентов на очередную аренду и кандидатов на попадание в основной состав. Лишь позиции голкипера и Манора Соломона в данных условиях смотрятся более-менее устойчивыми.

Сразу бросилась в глаза позиция на поле для Артема Бондаренко. Заточенный по ходу прошлого сезона на атаку футболист вышел на позиции центрального защитника, где ему большую часть игрового времени приходилось перемещать мяч у центральной линии. При этом, не отметить схожесть стартовых отрезков в матчах против Ракува и Тюркгюджю было попросту невозможно — Шахтер появлялся на футбольном поле без должной степени концентрации, чем удалось воспользоваться польской команде, но не удалось немецкой. Непосредственно с действиями одного лишь Бондаренко это было никак не связанно.

Однако, команда Де Дзерби показала себя хорошим учеником, поэтому удар в перекладину от соперников на 11-й минуте вызвал у нее правильную реакцию. Дончане сумели забрать мяч под свой контроль, много атаковали, а за их построениями было достаточно интересно смотреть. Судаков размещался с сильным уклоном на левый фланг, позволяя при этом Соломону забывать о необходимости играть на оборону, а также предоставляя свободу в действиях для Сиприано. В конце тайма этот фактор сказался на забитом мяче со стороны Шахтера.

А вот к действиям игроков на противоположной стороне поля были определенные вопросы. Игроки таранного телосложения, Конопля и Очеретько, так и не смогли создать мощную атакующую связку, а большинство их подключений к атаке завершались потерями мяча. Танковский также показывал себя в подыгрыше партнера недостаточно активно, хотя Де Дзерби неизменно отправляет его в зону перед чужой штрафной, явно находясь в надежде получить результат от своих тренерских решений.

Приятным бонусом первой половины была активность Дентиньо. Форвард уже достиг 32-летнего возраста, но точно не может считаться основным в клубе, однако выжимает из своей текущей физической формы все возможное, разбавляя свои старания внушительным опытом. Несколько раз он серьезно напрягал работой голкипера соперников. В целом, Шахтер провел неплохой первый тайм в плане динамики (исключаем стартовый отрезок), венцом которого стало соло от Соломона, позволившее ему заработать для себя право реализовать пенальти, но каких-либо новых тактических решений от Де Дзерби мы так и не увидели.

Единственным игроком, который получил в свое распоряжение полную вторую половину матча, из попадающих под ротацию в этот вечер (все, кроме Трубина, Маркоса Антонио и Бондаренко), был Михаил Мудрик. В игру он зашел достаточно активно, и уже в конце матча его голевое чутье пригодилось команде для того, чтобы вырвать победу. При этом, начинавшие с первых минут поединок футболисты показали себя непростительно скромными в атакующей фазе, поэтому до завершения отведенного им игрового времени просто катали мяч по центру поля, в ожидании пока соперники сами подарят им свободные зоны у себя за спиной. Не дождались.

Во второй ротации дончан стоило выделить появление Марлона, которого впервые попробовали на позиции правого центрального защитника, а также выход Даниила Сикана на острие атаки. Также, в глаза сразу бросается отведенная Майкону роль исполнителя стандартных положений в команде, поэтому есть подозрение, что Де Дзерби готовит его в качестве игрока основного состава на старте сезона.

Что же касается действий бразильского защитника, то на соседней позиции он смотрится куда более уверенным в своих действиях. По неудачному стечению обстоятельств, Шахтер пропустил уж слишком простой гол из-за потери концентрации на 81-й минуте, хотя до этого изрядно измотал соперников своими фланговыми розыгрышами. Марлон как раз и стал тем футболистом, который не уследил за габаритным форвардом Петаром Слишковичем.

Команде пришлось отыгрываться, и надо отдать ей должное — несмотря на товарищеский статус поединка, руки никто опускать не собирался. Заметно больше начали работать фланги, а настоящей звездой финального отрезка стал новичок команды Педриньо. Его перемещения по полю, мгновенные передачи в "слепые" зоны, а также качественный контроль мяча привлекали внимание достаточно сильно. Впрочем, не только у телезрителей, так как бразилец построил атаку правым флангом на 85-й минуте через ноги своих соотечественников Тете и Додо, а защитник затем прострелил на дальнюю штангу на свободного Михаила Мудрика. Упрямство в достижении результата — то, чего определенно не хватало команде сутками ранее.

Подводя итог порции спаренных поединков "горняков", можем сделать вывод о том, что Де Дзерби уже успел получить достаточное количество информации о состоянии футболистов, которые все это время находились под его руководством. В игре против Тюркгюджю был предоставлен отдых третьему новичку команды, Лассина Траоре, а также Алану Патрику. В их заточенности на попадание в основной состав не приходится сомневаться, а вот молодым Богдану Вьюннику, Андрею Булезе и Тимуру Пузанкову, скорее всего, еще один сезон придется провести в юношеской группе.

Итальянский специалист имел претензии к действиям Ефима Конопли, как показалось на отдельных фрагментах трансляции, но то, сколько времени он потратил на объяснение своих тактик правому защитнику перед перерывом, наводит на мысль о том, что шанс составить конкуренцию Додо у некогда чемпиона мира в юношеской категории будет. Впрочем, тоже самое можно сказать и о Георгие Судакове. Да и в целом, Де Дзерби во втором матче был куда спокойнее, чем днем ранее, когда у команды вообще мало что получалось. Игра в ближайшую пятницу должна расставить акценты окончательно.

Следующим соперником донецкого Шахтера на тренировочных сборах в Австрии станет гельзенкирхенский Шальке — новоиспеченный участник Второй немецкой Бундеслиги. Игра состоится 9 июля, начало в 19:00 по киевскому времени.