Украина

Вашему вниманию онлайн-трансляция контрольного поединка с участием клуба УПЛ.

Сегодня, 8 июля, луганская Заря проведет свой очередной поединок на учебно-тренировочном сборе в рамках подготовки к предстоящему сезону.

Соперником команды Виктора Скрипника будет сербский Пролетер, который в прошлом сезоне занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

Стартовый свисток товарищеского матча прозвучит в 17:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция:

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