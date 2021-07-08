Вашему вниманию онлайн-трансляция контрольного поединка с участием клуба УПЛ.
Игроки Зари, ФК Заря
08 июля 2021, 16:59
Сегодня, 8 июля, луганская Заря проведет свой очередной поединок на учебно-тренировочном сборе в рамках подготовки к предстоящему сезону.
Соперником команды Виктора Скрипника будет сербский Пролетер, который в прошлом сезоне занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата.
Стартовый свисток товарищеского матча прозвучит в 17:30 по киевскому времени.
Вашему вниманию видео онлайн-трансляция:
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