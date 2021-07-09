Украина

Лацио, Вольфсбург и Бенфика следят за ситуацией вокруг украинского форварда.

Будущее нападающего сборной Украины Романа Яремчука в бельгийском Генте по-прежнему находится под вопросом.

Известно, что украинец хотел бы отправиться этим летом на повышение в более сильный европейский чемпионат, сменив клубную прописку, однако потенциальных покупателей ожидают непростые переговоры с руководством "буйволов".

Как сообщает Voetbal Belgie, Гент готов расстаться с Яремчуком как минимум за 20 миллионов евро. Предложения ниже этой суммы бельгийский клуб рассматривать не собирается.

Среди заинтересованных в украинском форварде клубов отмечаются итальянский Лацио, немецкий Вольфсбург и португальская Бенфика. Ранее также появлялась информация об интересе со стороны английского Вест Хэма, за который выступает другой украинец — Андрей Ярмоленко.

В минувшем сезоне Роман Яремчук забил 23 гола и отдал 8 результативных передач в 43 матчах за Гент. Transfermarkt оценивает 25-летнего форварда в 15 миллионов евро.