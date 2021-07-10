Украина

Football.ua размышляет над тем, как же справится донецкий Шахтер в новом сезоне с имеющимся лимитом на легионеров.

Новый главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби уже получил желаемое усиление на три позиции. Ряды команды в летнее межсезонье пополнили: Педриньо, Траоре и Марлон.

Донецкий Шахтер всегда испытывал дефицит в качественных украинских футболистах и уже достаточно давно изобрел формулу, где был сплав украинской обороны и голкипера с бразильской полузащитой и нападением. Исключением, пожалуй, был только Александр Гладкий, который длительное время с переменным успехом навязывал конкуренцию на позиции форварда.

Напоминаем, что сейчас в чемпионате Украины действует следующее ограничение – в составе команды УПЛ одновременно на футбольном поле может находится не более 7 легионеров. Получается, если у команды нет удалений, то в ее составе обязательно должно найтись место для четверых украинцев. Мы же предполагаем, что с этим у Шахтера могут возникнуть проблемы в новом сезоне.

Украинский голкипер

В воротах вне всяких сомнений будет играть украинец. Будь то опытный Андрей Пятов или молодой и перспективный Анатолий Трубин. Тут других вариантов быть не может.

Защита

Вне всяких сомнений основным левым центральным защитником будет Николай Матвиенко. Из украинцев ему могут составить пару Сергей Кривцов или же Валерий Бондарь. Но не забываем, что именно на позицию правого центрального защитника за достаточно серьезную сумму был куплен бразилец Марлон из Сассуоло. Наверняка новый главный тренер будет рассчитывать на этого игрока, с которым он работал ранее.

На флангах защиты основные – бразильцы Додо и Исмаили. Альтернативные варианты – украинцы Болбат и Корниенко. И если Болбат – то это вынужденная мера, в случае каких-либо проблем у Додо, то вот Корниенко, вероятно, будет получать игровое время, поскольку он достаточно молод и имеет потенциал для своего развития. Но если мы говорим о сильнейших игроках в этих позициях сейчас, то это безусловно Додо и Исмаили. Не забываем, что есть еще один вариант на правый фланг – Ефим Конопля. Но опять же, даже если Конопля не отправится в очередную аренду, то маловероятно, что он получит много игрового времени.

Полузащита

Тарас Степаненко безусловно по-прежнему продолжает быть ключевым игроком для клуба. Но надо не забывать, что Тарас с годами не молодеет. В августе ему исполнится 32 года. Настораживают травмы, которые преследовали футболиста в концовке прошлого сезона.

Также в центре полузащиты есть молодой талантливый Георгий Судаков. В предстоящем сезоне он должен отыгрывать куда более серьезную роль, нежели в сезоне предыдущем, но рассчитывать на него как на игрока основного состава, пока к этому нет никаких предпосылок.

Среди фланговых футболистов на контракте в Шахтере имеются: Евгений Коноплянка, Михаил Мудрик, Марлос.

Марлос по-прежнему игрок высокого качества, но в свои 33 он не выглядит тем футболистом, который способен проводить на поле все 90 минут. Что дальше будет с карьерой Евгения Коноплянки предугадать достаточно сложно. Если он не заиграет при Де Дзерби, то можно ставить жирную точку в этом союзе между игроком и клубом. Мудрик? Возможно. Но здесь необходимо понимать, что у Шахтера сейчас абсолютно заслуженно лучшими фланговыми игроками атаки считаются футболисты без украинского паспорта – Соломон и Тете.

Нападение

В атаке есть Жуниор Мораес, у которого есть украинский паспорт. Правда, Мораес – это также уже возрастной футболист. Ему 34 года. Плюс ко всему его также тревожили травмы в прошлом сезоне и пока сложно сказать, сумеет ли игрок провести следующий футбольный год без повреждений.

Здесь же стоит вспомнить, что Шахтер приобрел нападающего Аякса Траоре, который наверняка приехал в донецкий клуб не сидеть на скамейке запасных, а играть.

Что мы имеем в итоге? Вратарь плюс Николай Матвиенко, плюс Тарас Степаненко – три человека, которые при отсутствии травм будут выходить на поле в УПЛ. А кто четвертый?

Вариант №1

Первый вариант самый очевидный – тренерский штаб "горняков" будет применять ротацию и поочередно свое игровое время будет получать кто-то из следующих игроков: Корниенко, Судаков, Марлос, Коноплянка, Мораес, Кривцов.

Вариант №2

Изменения в тактической схеме Шахтера. Возможным вариантом может быть переход Шахтера на схему игры в три центральных защитника, тогда к Марлону и Матвиенко сразу же добавляется Кривцов, либо же Бондарь. Правда, вероятность такого поворота крайне мала. Ведь Шахтер в чемпионате Украины помногу атакует и проводит львиную долю времени на половине поля соперника. Жертвовать одним игроком атаки и отправлять его в защиту – крайне расточительно и неоправданно в данной ситуации.

Вариант №3

Существует вариант для натурализации других бразильских игроков. Исмаили и Алан Патрик не были заиграны за национальную сборную Бразилии, а также уже проживают в Украине нужное количество лет. Украинской паспорт у кого-то из них мог бы значительно упростить жизнь "горнякам", но все не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Марлос и Мораес получили украинские паспорта и до сих пор являются частью национальной сборной Украины. Исмаили раннее уже заявлял, что не желает выступать в составе нашей сборной, дабы не перекрывать дорогу талантливому Виталию Миколенко, а что касается Алана Патрика, то в центре поля у национальной сборной Украины сейчас выступают одни из самых сильных игроков команды. Они, как минимум, ничем не хуже 30-летнего Алана Патрика. Потому непонятно, под каким соусом можно притянуть Алана Патрика и Исмаили в национальную команду. А просто получать украинские паспорта, чтобы обойти лимит, легионеры Шахтера не будут. Это будет слишком очевидная манипуляция с регламентом, которая повлечет за собой большие репутационные потери для Шахтера. Маловероятно, что "горняки" пойдут на такой шаг.

Вариант №4

Появление "нового" украинского исполнителя. Новый – это, конечно же, условно. Имеется в виду, что если, к примеру, Бавария завтра выкупает контракт Додо за 60 миллионов евро, то вполне вероятно, что с нового сезона в этой позиции будет действовать Ефим Конопля. И тогда вопрос лимита становится неактуальным. Не забываем и про Судакова, которому уже выдали огромное количество авансов. Может быть, он будет появляться в УПЛ гораздо чаще в новом сезоне.

Возможно, Шахтер усилится каким-то украинским игроком на трансферном рынке. Но сейчас трудно представить, кто же из футболистов с украинским паспортом доступен на рынке и сразу же может потянуть игру в первой команде. Единственная фамилия, которая приходит на ум – Евгений Макаренко. Уже достаточно опытный и при этом качественный исполнитель, который в краткосрочной перспективе мог бы быть полезным для Шахтера.

Совсем скоро мы узнаем, как же все-таки Шахтер будет выходить из сложившейся ситуации.

Сергей Горбаченко, Football.ua