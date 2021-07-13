Украина

Полузащитник дончан подвел итог первой части летних сборов.

В завершении первой части летнего тренировочного сбора донецкого Шахтера, атакующий полузащитник "горняков" Михаил Мудрик рассказал о своих впечатлениях от первого опыта работы под руководством итальянского наставника Роберто Де Дзерби.

"Отлично прошли сборы и очень многому мы научились. Новый наставник дает нам множество различных свежих идей, которые сложно воспринять за три отведенные на подготовку недели. Мы работаем над этим. Думаю, что мы провели очень хорошую работу.

Результаты контрольных матчей всегда отходят на второй план. Важна наша игра, а также фундамент, который закладывается по ходу подготовки к сезону. Важно, чтобы мы ответственно выполняли указания нашего тренера.

Мы хотим побеждать в каждом матче, поэтому ничья в последней игре против Шальке (0:0 — ред.) не является положительным результатом для нас. Но с каждым днем мы будем набирать все больше и больше", — подытожил украинский исполнитель.

Напомним, что донецкий Шахтер откроет для себя сезон украинской Премьер-лиги матчем на НСК Олимпийский против Ингульца, который состоится 24 июля.