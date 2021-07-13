Украина

Алексей Кащук, Максим Чех и Александр Драмбаев продолжат выступать за азовцев в следующем сезоне.

Мариуполь продлил арендные соглашения с целым рядом футболистов донецкого Шахтера.

По информации пресс-службы азовцев, Алексей Кащук, Максим Чех и Александр Драмбаев будут выступать за Мариуполь в следующем сезоне УПЛ.

Алексей Кащук - воспитанник академии Шахтера, однако за первую команду "горняков" так на поле и не выходил. В прошлом сезоне Кащук сыграл за Мариуполь в 15-ти матчах УПЛ, не отметившись результативными действиями.

Максим Чех является воспитанником академии донецкого Шахтера, но не имеет в активе игр за первую команду "оранжево-черных". В минувшем сезоне центральный защитник провел за Мариуполь 22 матча.

Александр Драмбаев — воспитанник ДЮСШ запорожского Металурга. Перебрался в Шахтер в 2018 году, но за основную команду на поле не появлялся. В прошлом сезоне в составе Мариуполя провел 12 игр, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Напомним, команда Остапа Маркевича сейчас находится на сборах в Турции, где проводит подготовку в новому сезону. В УПЛ Мариуполь стартует 23 июля матчем против ПФК Львов.