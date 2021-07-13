Украинский форвард может перебраться в закарпатский клуб.
Евгений Селезенев, Фк Колос
13 июля 2021, 22:26
Опытный нападающий Евгений Селезнев может продолжить карьеру в украинской Премьер-лиге в следующем сезоне.
35-летний форвард на данный момент тренируется в закарпатском Минае, который является главным претендентом на то, чтобы заменить донецкий Олимпик в УПЛ.
Напомним, Евгений Селезнев перешел в Колос прошлым летом и провел 12 поединков, в которых забил пять голов. В начале февраля его отчислили из команды якобы из-за нарушения режима, хотя сам футболист свою вину всячески отрицал.