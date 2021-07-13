Украина

Украинский форвард может перебраться в закарпатский клуб.

Опытный нападающий Евгений Селезнев может продолжить карьеру в украинской Премьер-лиге в следующем сезоне.

35-летний форвард на данный момент тренируется в закарпатском Минае, который является главным претендентом на то, чтобы заменить донецкий Олимпик в УПЛ.

Напомним, Евгений Селезнев перешел в Колос прошлым летом и провел 12 поединков, в которых забил пять голов. В начале февраля его отчислили из команды якобы из-за нарушения режима, хотя сам футболист свою вину всячески отрицал.