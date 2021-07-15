Украина

Член руководства полтавчан имеет проблему с правосудием.

Интерпол объявил президента полтавской Ворсклы Константина Жеваго в международный розыск, сообщает сайт Государственного бюро расследований.

"27 вересня 2019 року екснардепу було повідомлено про підозру. Він, як колишній власник АТ «Банк «Фінанси та Кредит», організував розтрату 113 млн доларів США цієї фінансової установи.

Підконтрольна йому офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем. Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов’язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали 113 млн доларів США з кореспондентських рахунків українського банку.

Після цього вказаний банк було визнано неплатоспроможним", — гласит заявление ГБР.

Отметим, что Ворскла по итогам прошлого сезона квалифицировалась в Лигу конференций, где уже скоро сыграет против КуПС из Финляндии.

Ранее под санкции попал президент Миная Валерий Пересоляк. Его включили в список ТОП-10 контрабандистов Украины.