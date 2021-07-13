Украина

Команды продолжают подготовку к новому сезону.

Сегодня, 13 июля, прошел контрольный поединок, в котором Ворскла и Минай расписали нулевую ничью. Игра прошла на ужгородском стадионе Авангард.

Состава команды Василия Кобина нет, а у полтавчан на поле появились все летние новички — Эсеола, Вакула, Тамм, Бондаренко и Кушниренко.

Напомним, в первом туре УПЛ Ворскла сыграет против Днепра-1. Игра пройдет 26 июля.

Минай в свою очередь готовится к возвращению в УПЛ, где команда Кобина должна заменить Олимпик, который снялся с чемпионата Украины.

Ворскла — Минай 0:0

Ворскла: Ризнык, Бондаренко (Тамм, 66), Яворский, Чеснаков (Кушниренко, 66), Тилль (Луизао, 66), Пуцлин (Пешич, 66), Скляр (Челядин, 45), Якубу (Эсеола, 45), Пердута, Кане (Вакула, 66), Степанюк (Кравченко, 66).