Украина

В обновленный регламент национальных состязаний внесены соответствующие изменения.

Перед стартом очередного сезона украинских национальных первенств, организаторы состязаний традиционно вносят изменения в существующий регламент.

Так, наряду с перспективным нововведением, связанным с распределением команд в нижней части турнирной таблицы по окончании очередного розыгрыша, были внесены корректировки в даты подачи заявок команд на участие турнирах, которые будут совпадать с проведением трансферного кона в нашей стране.

Будут существовать два периода для подачи заявок, которые условно можно назвать "летний" и "зимний".

"Летний" период начался 1 июля, а завершится 3 сентября 2021-го года.

"Зимний" период пройдет с 31 января по 2 марта 2022-го года.

Стоит отметить, что в перечне заявленных за основную команду футболистов может быть внесено не более 30 фамилий.