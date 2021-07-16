Украина

Изменение призвано увеличить интерес к баталиям за места в "элите".

В регламент проведения чемпионата Украины были внесены изменения, которые призваны поднять уровень заинтересованности болельщиков и самих футболистов к борьбе за места в турнирной таблице.

Отныне, в украинской Премьер-лиги появится стадия плей-офф за право сохранить прописку в наивысшем дивизионе на следующий сезон для клубов, которые займут итоговые 13-ю и 14-ю строчки соответственно.

При этом, соперниками для них станут коллективы, которым удастся занять третье и четвертое места в рамках Первой лиги.

Соответственно, 13-я команда УПЛ будет играть против 4-й из Первой лиги, а 14-я сразится против третьего места второго по значимости дивизиона страны.

Для тех команд, которые займут первое и второе места в Первой лиге, в случае наличия у них Аттестата от УАФ, подготовлены места в Премьер-лиги, предварительно освобожденные двумя худшими ее командами по итогу очередного розыгрыша.

Напомним, что ранее сообщалось, что Минай вернулся в УПЛ после снятия Олимпика с соревнований. В то же время донецкий клуб будет выступать в Первой лиге в сезоне-2021/22.