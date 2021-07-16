Украина

Нововведение УЕФА не нашло распространения в Украине на ближайший год.

Одним из нововведений грядущего сезона украинской Премьер-лиги станет внедрение раунда плей-офф борьбы за место в "элите" между 13-й и 14-й командами УПЛ и 3-й и 4-й командами Первой лиги соответственно.

Дополнительное изменение, а точнее — его банальное отсутствие, от УАФ касается непосредственно проведения этих "переходных матчей".

Так, противостояния будут состоять из двух матчей, а хозяина первого поединка будет определять жеребьевка.

Кроме того, в случае равенства голов после двух матчей, дальше пройдет команда, забившая больше мячей на чужом поле.

В том случае, если команды не определили лучшего по итогам двух матчей, назначается овертайм, а после него серия пенальти.

Таким образом, организаторы национальных состязаний остались верны так называемому "правилу выездного гола", несмотря на то, что одним из своих последних решений УЕФА призвал ассоциации отказаться от его использования.