Экс-защитник Олимпика продолжит карьеру в Чернигове.
Евгений Цымбалюк Фото ФК Десна
16 июля 2021, 18:25
Черниговская Десна продолжает искать усиления состава перед стартом в новом сезоне УПЛ.
Очередным новичком клуба из Чернигова в летнее трансферное окно стал экс-полузащитник донецкого Олимпика Евгений Цымбалюк, сообщает клубная пресс-служба.
По официальным данным, Цымбалюк подписал контракт с Десной на три года, о финансовых деталях контракта никакой информации нет.
В прошлом сезоне полузащитник отыграл за Олимпик в 12 матчах УПЛ.
Ранее сообщалось, что Десна подписала Евгения Селина.
В новом сезоне УПЛ команда Александра Рябоконя стартует матчем против одесского Черноморца. Игра запланирована на 25 июля.