Украина

Экс-защитник Олимпика продолжит карьеру в Чернигове.

Черниговская Десна продолжает искать усиления состава перед стартом в новом сезоне УПЛ.

Очередным новичком клуба из Чернигова в летнее трансферное окно стал экс-полузащитник донецкого Олимпика Евгений Цымбалюк, сообщает клубная пресс-служба.



По официальным данным, Цымбалюк подписал контракт с Десной на три года, о финансовых деталях контракта никакой информации нет.

В прошлом сезоне полузащитник отыграл за Олимпик в 12 матчах УПЛ.

Ранее сообщалось, что Десна подписала Евгения Селина.

В новом сезоне УПЛ команда Александра Рябоконя стартует матчем против одесского Черноморца. Игра запланирована на 25 июля.