Украина

Клубы договорились о сотрудничестве на профессиональном и детско-юношеском уровне.

Львовский Рух подписал меморандум о сотрудничестве с Прикарпатьем, которое выступает в Перовой Лиге Украины, сообщает пресс-служба львовского клуба.

Сразу после товарищеского матча украинский клубы согласовали и подписали договор про сотрудничество, который позволит:

Обмен профессиональными футболистами между командами клубов на правах аренды или полного перехода;

Использование в интересах двух сторон инфраструктурных объектов, находящихся в собственности или распоряжении каждой из Сторон;

Организация товарищеских матчей и турниров с привлечением к участию профессиональных и детско-юношеских команд обеих Сторон;

Организация и осуществление селекционной работы, поиска и отбора перспективных юных футболистов, их обучение и подготовка для выступлений в клубном профессиональном футболе и за сборные команды Украины разных возрастов.

Напомним, в первом туре нового сезона УПЛ команда Ивана Федика сыграет против Металлиста-1925, а Прикарпатье стартует в Первой лиге матчем против Ужгорода.