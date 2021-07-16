Клубы договорились о сотрудничестве на профессиональном и детско-юношеском уровне.
Подписание меморандума про сотрудничество. Фото ФК Рух
16 июля 2021, 19:11
Львовский Рух подписал меморандум о сотрудничестве с Прикарпатьем, которое выступает в Перовой Лиге Украины, сообщает пресс-служба львовского клуба.
Сразу после товарищеского матча украинский клубы согласовали и подписали договор про сотрудничество, который позволит:
Обмен профессиональными футболистами между командами клубов на правах аренды или полного перехода;
Использование в интересах двух сторон инфраструктурных объектов, находящихся в собственности или распоряжении каждой из Сторон;
Организация товарищеских матчей и турниров с привлечением к участию профессиональных и детско-юношеских команд обеих Сторон;
Организация и осуществление селекционной работы, поиска и отбора перспективных юных футболистов, их обучение и подготовка для выступлений в клубном профессиональном футболе и за сборные команды Украины разных возрастов.
Напомним, в первом туре нового сезона УПЛ команда Ивана Федика сыграет против Металлиста-1925, а Прикарпатье стартует в Первой лиге матчем против Ужгорода.