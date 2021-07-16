Украина

Львовский клуб определился с домашним стадионом на предстоящую кампанию УПЛ.

ПФК Львов сообщил о том, где будет проводить свои домашние матчи следующего сезона украинской Премьер-лиги.

Как сообщает официальный сайт "сине-золотых львов", руководство клуба пришло к общему согласию с представителями Арены Львов, которая и станет домашним стадионом команды на сезон-2021/22.

"Рад, что нам удалось достичь консенсуса, а потому ждем всех на трибунах", -прокомментировал ситуацию генеральный директор ПФК Львов Вадим Левчук.

Напомним, что, помимо ПФК Львов, ранее неопределенности касательно места проведения домашних матчей в следующем сезоне касались и другую львовскую команду — Рух.

Тем не менее, ранее стало известно, что Рух временно будет проводить свои домашние поединки на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе.