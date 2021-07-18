Украина

Наставник "горняков" рассказал о подготовке к новому сезону.

Новоиспеченный наставник донецкого Шахтера Роберто де Дзерби поделился впечатлениями от работы в донецком клубе, рассказав некоторые секреты подготовки "горняков" к новому сезону.

"У нас отличный тренерский штаб и все вместе мы одна команда. У нас есть единая цель. Они поддерживают меня, я поддерживаю их.

Я даже не думал, что игроки поймут меня так быстро. Я очень доволен тем, насколько готовы все футболисты", — рассказал Де Дзерби в комментарии YouTube-каналу Шахтера.

Ранее сообщалось, что ряд основных футболистов Шахтера тренируются по индивидуальной программе.

Напомним, Де Дзерби возглавил Шахтер в мае, подписав контракт с "горняками" на два сезона. В новом сезоне УПЛ Шахтер стартует матчем против Ингульца. Игра состоится в Киеве 24 июля.