Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Динамо Киев в рамках товарищеского поединка встречалось с Этуалем и добилось победы с комфортным счетом.

Подопечные Мирчи Луческу забили первый гол благодаря точному удару Богдана Леднева, а итоговый результат на табло установил Денис Гармаш.

Предлагаем вам обзор матча:

Динамо — Этуаль 2:0

Голы: Леднев, 33, Гармаш, 84

Динамо: Бущан — Караваев (Вивчаренко, 72), Попов (Шабанов, 61), Забарный, Миколенко (Сидклей, 61) — Сидорчук (Коробенко, 61), Шапаренко (Гармаш, 63) — Цыганков (Бенито, 63), Леднев, Антюх (Кулач, 63) — Вербич (Ванат, 46)