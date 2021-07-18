Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Динамо - Этуаль, фото Динамо
18 июля 2021, 23:09
Динамо Киев в рамках товарищеского поединка встречалось с Этуалем и добилось победы с комфортным счетом.
Подопечные Мирчи Луческу забили первый гол благодаря точному удару Богдана Леднева, а итоговый результат на табло установил Денис Гармаш.
Предлагаем вам обзор матча:
Динамо — Этуаль 2:0
Голы: Леднев, 33, Гармаш, 84
Динамо: Бущан — Караваев (Вивчаренко, 72), Попов (Шабанов, 61), Забарный, Миколенко (Сидклей, 61) — Сидорчук (Коробенко, 61), Шапаренко (Гармаш, 63) — Цыганков (Бенито, 63), Леднев, Антюх (Кулач, 63) — Вербич (Ванат, 46)