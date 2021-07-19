Украина

Нападающий Днепра-1 прокомментировал подготовку к следующему сезону.

Нападающий Днепра-1 и сборной Украины рассказал о подготовке к новому сезону после завершения Евро-2020.

"Немного устал, но тренерский штаб команды дал несколько выходных, и я в целом отдохнул. Так что сейчас со свежими силами подхожу к новому сезону.

Внимание после гола шведам? Я не такой уж и молодой форвард, и уже надо давать результат, показывать свой максимум. Да, внимания много, но после нескольких интервью я уже решил взять паузу, ведь очень много звонят, много отвлекают, задают постоянно одни и те же вопросы, на которые даешь одинаковые ответы. Так что уже немного стали докучать все эти интервью, но я и понимаю, что все это часть моей работы.

На Евро была незабываемая атмосфера, поэтому и сейчас хочется пригласить всех болельщиков на нашу первую домашнюю игру в третьем туре. Приходите и поддерживайте нашу команду!", — приводит слова Довбика клубная пресс-служба.

Напомним, что ранее Довбик вернулся к тренировкам с Днепром-1 на фоне слухов о переходе в Торино.