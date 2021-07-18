Украина

Украинский форвард Артем Довбык приступил к тренировкам после отпуска.

Украинский форвард Артем Довбык, который стал героем матча против национальной команды Швеции на Евро-2020, вернулся в расположение Днепра-1 и провел первую тренировку после отпуска.

Пресс-служба СК Днепр-1 опубликовала видео первой тренировки Артема Довбыка после Евро-2020. Форвард тренировался в общей группе, а перед тренировочным занятием наставник днепрян Игорь Йовичевич лично обратился к Довбыку:

"Артем помог нам понять, что мы на правильном пути. На его примере видно, что все возможно.

Никогда не знаешь, когда придет твой момент, но ты обязан им воспользоваться. Вот Артем и воспользовался. В следующем году состоится чемпионат мира и для Довбика это большой вызов. Мы поможем ему, а он поможет нам", – сказал наставник перед тренировкой.

Ранее сообщалось, что Довбик после Евро-2020 подорожал на полмиллиона евро. Стоит отметить, что к форварду серьезный интерес проявляет итальянский Торино, который видит в украинце замену своему капитану.