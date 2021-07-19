Украина

Бразильский центрбек ответил на вопросы журналистов во время официальной презентации в качестве игрока Шахтера.

В киевском PM Hall состоялась официальная презентация новичков донецкого Шахтера, которые были подписаны в летнее трансферное окно. После традиционной процедуры вручения футболок прошла пресс-конференция, во время которой центральный защитник Марлон ответил на вопросы журналистов.

О выборе 26-го номера:

"Шахтер — это клуб, который прекрасно знают как в Бразилии, так и в Европе, поэтому очень рад присоединиться именно к нему. Почему выбрал 26-й номер? Ничего особенного. Мне просто дали на выбор несколько номеров. Я выбрал этот. Надеюсь, он принесет мне удачу".

О непростом периоде в Барселоне:

"Переход в Барселону был очень продуктивным для меня в тот период. Всю жизнь мы чему-то учимся: и когда находимся в Барселоне, и когда выступаем за Сассуоло. Не нужно говорить, что Барселона — это топ, а Сассуоло — это "какое-то Сассуоло". Для меня оба эти клуба были очень важны в жизни, благодаря которым я многому научился. Мыслей о завершении карьеры не было".

О Роберто Де Дзерби:

"Когда перешел в Шахтер, ребята спрашивали о Де Дзерби: какой он человек, какое у него настроение, какой он тренер. Я всегда говорил, что это великий тренер, отличный, добрый и искренний человек. Это тот человек, который нужен каждому в жизни. Думаю, все игроки Шахтера это однажды поймут и будут относиться к Де Дзерби так же, как и я".

Об адаптации в Шахтере:

"Коммуникация в Шахтера, конечно, дается сложно. Впрочем, так было на первых этапах и в Барселоне, и в Ницце, и в Сассуоло. Но это только сначала. Потом ты потихоньку учишь язык, находишь взаимопонимание. Но, давайте будет откровенны, футбольный язык — один, поэтому неважно, какой ты национальности. Будем общаться все вместе без каких-либо проблем".

"В адаптации мне помогают абсолютно все в Шахтере. Не только бразильцы, но и украинцы. Тут все ребята приветливые. Я действительно был приятно удивлен, что меня так хорошо приняли здесь. В любом случае, всегда очень сложно приходить в другой клуб. Выделять кого-то одного не хочу — все ребята помогают и поддерживают".

О своем кумире:

"Мой кумир — это Тиаго Силва. У нас схожий с ним стиль игры. Возможно, я чем-то похож и на Маркиньоса. Понятно, что это игроки высочайшего уровня и не исключено, что в один прекрасный день мне удастся достичь таких же высот. По крайне мере, я вдохновляюсь этими ребятами".

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.