Матч первого тура УПЛ состоится в августе.
Фото ФК Минай
21 июля 2021, 13:30
УПЛ утвердила дату перенесенного матча первого тура чемпионата-2021/22 между Динамо и Минаем — сообщил официальный сайт закарпатского клуба.
Поединок состоится 11 августа, начало в 19:30.
Динамо проведет стартовый матч в УПЛ 1 августа против Вереса, а Минай стартует днем ранее против Александрии.
Перенос матча первого тура произошел из-за того, что Олимпик, с которым должен был начинать чемпионат, снялся с УПЛ, и ему пришлось в срочном порядке искать замену.