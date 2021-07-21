Украина

Матч первого тура УПЛ состоится в августе.

УПЛ утвердила дату перенесенного матча первого тура чемпионата-2021/22 между Динамо и Минаем — сообщил официальный сайт закарпатского клуба.

Поединок состоится 11 августа, начало в 19:30.

Динамо проведет стартовый матч в УПЛ 1 августа против Вереса, а Минай стартует днем ранее против Александрии.

Перенос матча первого тура произошел из-за того, что Олимпик, с которым должен был начинать чемпионат, снялся с УПЛ, и ему пришлось в срочном порядке искать замену.