Украина

Представитель УПЛ оказался сильнее в закарпатское дерби.

Минай и Ужгород могли бы разыгрывать закарпатское дерби в рамках Первой лиги, однако из-за снятия с соревнований Олимпика, Минай сохранил прописку в УПЛ.

В итоге "старшие" по рангу без проблем одержали уверенную победу со счетом 2:0, хотя вполне могли довести счет до крупного — сообщил официальный сайт клуба.

Фамилии игроков, вышедших на поле в составе Миная, не разглашаются из-за того, что на данный момент ФИФА не разрешает клубу проводить трансферы. Однако известно, что оба гола на счету игроков, находящихся на просмотре.