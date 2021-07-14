Украина

Украинская ассоцация футбола утвердила клуб в числе участников элитного дивизиона.

Исполком УАФ утвердил предложение УПЛ включить Минай в состав участников Украинской Премьер-лиги на сезон-2021/22) — сообщил официальный сайт УПЛ.

Ранее за участие Миная в УПЛ вместо снявшегося с соревнований Олимпика проголосовали клубы Украинской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Минай не расплатился за Мислава Матича и получил от ФИФА запрет на трансферную деятельность на три трансферных окна.

Однако в эксклюзивном комментарии для Football.ua исполнительный директор Миная Артем Письменный заверил, что это лишь бюрократические проволочки и в ближайшее время проблема будет решена.