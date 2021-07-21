Украина

Роберто де Дзерби включил в заявку "горняков" 30 футболистов.

Донецкий Шахтер на официальном сайте опубликовал заявку на новый сезон внутреннего первенства.

Так, новый тренер горняков Роберто де Дзерби включил в заявку на сезон 30 футболистов. Примечательно, что в заявку "горняков" нашлось место молодым Михаилу Мудрику, Ефиму Конопле и Артему Бондаренко. Также заявлены и трое новичков клуба: защитник Марлон, полузащитник Педриньо и форвард Лассина Траоре.

Заявка Шахтера на сезон:

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 12. Тимур Пузанков, 30. Андрей Пятов, 81. Анатолий Трубин



Защитники: 2. Додо, 3. Витао, 4. Сергей Кривцов, 5. Марлон, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 28. Маркиньос Сиприано, 31. Исмаили, 44. Виктор Корниенко, 77. Валерий Бондарь



Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Майкон, 8. Маркос Антонио, 11. Марлос, 14. Тете, 15. Артем Бондаренко, 19. Манор Соломон, 20. Михаил Мудрик, 21. Алан Патрик, 25. Георгий Судаков, 38. Педриньо, 70. Евгений Коноплянка



Нападающие: 9. Дентиньо, 23. Лассина Траоре, 45. Даниил Сикан, 99. Фернандо.

Напомним, Шахтер стартует в УПЛ матчем против Ингульца в Киеве. Матч состоится 24 июля, старт запланирован на 19:30.

Ранее сообщалось, что Шахтер объявил о трансфере Виннисиуса Тобиаса.