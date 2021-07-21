Украина

Первая домашняя игра молодежной сборной Украины пройдет 7 сентября.

Стало известно, где молодежная сборная Украины проведет свои первые поединки в отборочном этапе Евро-2023. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Стартовый поединок квалификации подопечные Руслана Ротаня сыграют 3 сентября на арене Спортивного центра Футбольной ассоциации Сербии в городе Стара-Пазова, который находится в 45 км от Белграда.

Во втором туре сборная Украины примет национальную команду Армении. Игра состоится 7 сентября в Ковалевке на домашнем стадионе Колоса. Время обоих поединков будет объявлено позднее.

Также в группе H сыграют сборные Франции, Северной Македонии и Фарерских островов.

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