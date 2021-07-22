Украина

Киевский стадион теперь с новым покрытием.

Динамо Киев и Шахтер провели совместную работу по смене газона на поле стадиона НСК Олимпийский.

Покрытие теперь способно выдерживать большую нагрузку и сможет обеспечивать максимальное качество газона даже при самых неблагоприятных погодных условиях.

Отметим, что подобная процедура была проведена впервые за десять лет.

Три месяца за шестьдесят секунд:

Отметим, что ближайший матч на НСК Олимпийский состоится в субботу, 24 июля. Шахтер сыграет против Ингульца. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.