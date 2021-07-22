Украина

Президент клуба УПЛ снова заговорил на больную тему для украинского футбола — арбитраже.

Президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал, кто из клубов УПЛ не стимулирует арбитров финансовой составляющей.

"Ни Павелко, ни Костюченко, ни Лучи не виноваты в текущей ситуации с судьями. Виноваты – президенты клубов. Президенты своими руками создают коррупцию в футболе, а потом ищут крайних. Все все знают, но в слух не говорят.

Деньги арбитрам не дают только Ингулец, Днепр-1, Шахтер и Динамо. И то не всегда.

Прежде чем говорить с Павелко и Костюченко, нужно собраться всем президентам и сказать друг другу: "Никто никому". А потом уже со своим предложением идти к Павелко.

Мы добавим судьям зарплаты. Пусть они сами ездят, мы их не будем встречать, поить и кормить. Они отойдут от футбольных клубов. Пока это не сделаем – порядка не будет", — сказал Поворознюк в эфире YouTube-канала Бомбардир.

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