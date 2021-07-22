Украина

Организация вновь осталась недовольна словами экс-полузащитника.

Украинская ассоциация футбола отреагировала на еще одно видео бывшего футболиста Динамо Александра Алиева.

В своем клипе "Кент" выступил с критикой в адрес главы комитета арбитров Лучано Лучи.

Украинская ассоциация выступила с заявлением, в котором прокомментировала "творчество" Александра Алиева.

"В СМИ распространили видео с участием экс-футболиста, который имеет действующую тренерскую лицензию УАФ, Александра Алиева. Ролик появился буквально через несколько минут после публикации на YouTube-канале упомянутого лица, а темпы его распространения и отдельные источники, освещавших "событие", по нашему убеждению, свидетельствуют об искусственном пути устроенной провокации.

Видео содержит оскорбления в адрес представителей УАФ, угрозы и направлено на дискредитацию ряда лиц. Компетентными органами УАФ будет дана оценка действиям субъекта футбола, содержащие признаки дискриминации по национальному признаку и вредят репутации футбола.

УАФ решительно осуждает любые дискриминационные действия субъектов футбола и в очередной раз подтверждает свою приверженность принципам UEFA RESPECT", — гласит заявление организации в Facebook-аккаунте.

"Когда в***ал с центра поля — а***л Пеле" — ранее Алиев попал под расследование Комитета по этике УАФ за текст своей песни.