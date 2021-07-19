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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

⚽Андрей Лунин может повторно отправиться в Реал Овьедо, который выступает в испанской Сегунде.

You're Goddamn right👊😎

⚽Очередным новичком харьковского Металлиста в летнее трансферное окно стал центральный защитник Богдан Порох.

В украинском футболе может произойти все что угодно🤷‍♂️

⚽Кожа змеи: миланский Интер эффектно презентовал новую домашнюю форму.

Гениально!👏

⚽Харьков нацелен принять матч за Суперкубок УЕФА.

Вы играете с огнем, молодой человек😏

⚽Рома объявила о подписании вратаря Руя Патрисиу, который ранее защищал цвета Вулверхэмптона.

Ситуация с Моуриньо звучит более эпично🐔➡🐺

⚽Опытный нападающий Евгений Селезнев тренируется в стане закарпатского Миная.

Какой коэффициент на это событие?🤔

⚽19-летний нападающий Хауме Харди Поято, который в прошлом сезоне был капитаном юношеской команды Барселоны, перебрался в мадридский Реал.

⚽Сборная Украины проведет товарищеский матч против Чехии в Пльзени.

Реабилитологи из Ман Сити, Андрей Шевченко, Александр Шовковский, Гарет Саутгейт... А что, неплохая команда выходит🔥🔥🔥

⚽Испанская газета El Confidencial опубликовала очередные записи телефонных разговоров, в которых президент Реала Флорентино Перес оскорбляет Икера Касильяса, Криштиану Роналду и Жозе Моуриньо: "Это ненормальные парни с ужасным эго".

⚽Капитан Барселоны Лионель Месси согласится на снижение зарплаты на 50%.

⚽Минай официально включен в состав УПЛ на сезон-2021/22.

Я бы так не зарекался... Олимпик не даст соврать.

⚽Вратарь Джанлуиджи Доннарумма попрощался с болельщиками Милана перед переходом в ПСЖ: "Решение покинуть Милан было для меня нелегким".

⚽В Серии А командам запретили играть в зеленой форме.

Народная мудрость: На месте одних Карпат вырастают минимум двое новых☝

73%

⚽Манчестер Юнайтед представил домашний комплект с новым спонсором.

Да, это как чипирование через вакцину и управление разумом через вышки 5G.

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