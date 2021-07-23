Украина

Полузащитник рассказал об адаптации и амбициях в новом клубе.

Новичок Львова рассказал о своих первых неделях в стане ПФК Львов, а также о планах на грядущий сезон.

"Процесс адаптации? Многих ребят знал — Довгий, Грисьо, Семенив. С многими мы пересекались на поле, играли друг против друга. Проблем с этим нет.

С Олимпиком у меня закончился контракт, позвонил главный тренер Львова и я согласился. Хочется забивать как можно больше. Я не нападающий, но всегда хочется забивать и отдавать результативные передачи, чтобы был результат.

Хочется начать сезон с победы. Думаю, что лучше идти от матча к матчу и стараться побеждать, а уже по пути смотреть. Конечно, хотелось бы бороться за какие-то места вверху.

Топ-3 футболиста? Месси и Роналду вдохновляют. Видно, что они профессионалы. В таком возрасте держат уровень. Они показывают к чему стремиться. Смотря на футболистов своей позиции — Хави, Иньеста, Пирло. Смотришь на них, а они за игру ни одной ошибки не сделали", — сказал Политыло клубной пресс-службе.

Сообщается, что соглашение с 32-летним хавбеком рассчитано на 1 год с опцией продления контракта еще на сезон.

Ранее Политыло покинул Олимпик, за который сыграл 55 матчей. За время выступлений за донецкий клуб он отметился семью забитыми голами и двумя результативными передачами.