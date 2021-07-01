Контракт с хавбеком подписан по схеме 1+1.
Сергей Политыло (справа), ФК Львов
01 июля 2021, 21:18
Львов объявил о подписании полузащитника Сергея Политыло.
Сообщается, что соглашение с 32-летним хавбеком рассчитано на 1 год с опцией продления контракта еще на сезон.
Ранее Политыло покинул Олимпик, за который сыграл 55 матчей. За время выступлений за донецкий клуб он отметился 7 забитыми голами и 2 результативными передачами.
Политыло также защищал цвета Днепра и Черноморца.
Ранее Политыло прокомментировал назначение на пост главного тренера Олимпика Романа Санжара.
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