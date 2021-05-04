Украина

Футболист оценил рокировку на посту главного тренера.

Полузащитник донецкого Олипика Сергей Политыло прокомментировал назначение на пост главного тренера клуба Романа Санжара.

"Санжар – тренер, который знает Олимпик очень хорошо. Он долго здесь был и знает всю внутреннюю кухню, поэтому, наверное, он лучше всего подходит этой команде.

У нас часто меняются тренеры, хочется, чтобы один уже задержался, чтобы наконец появились результаты", — сказал Политыло.

Напомним, Санжар на своем посту сменил Юрия Калитвинцева, который подал в отставку после неудачной серии команды.

Ранее о назначении Санжара и планах команды рассказал и президент дончан Владислав Гельзин.

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