Украина

Молодой форвард "бело-синих" прокомментировал матч против Эвиана.

Нападающий киевского Динамо Владислав Ванат прокомментировал контрольный поединок против Эвиана (3:1), в котором он отметился голом, выйдя в стартовом составе "бело-синих".

"Спасибо Денису Бойко за то, что отдал хорошую голевую передачу. Удалось забить гол. Увидел свободную зону и решил прокинуть между защитниками. Плохо ударил, но мяч подскочил и вратарь не поймал.

Волнение перед игрой в стартовом составе? Просто думал о том, чтобы сыграть в свою игру. Всегда приятно забивать. Хорошо, что забил, продолжаем работать.

Конкуренция за место в составе? Конкуренция всегда была и продолжает быть. И это нормально, тем более, в таком клубе, как Динамо.

Слабый соперник? Мы стараемся на каждого соперника одинаково настраиваться и не смотреть на уровень. Но да, команда чуть ниже классом, хотя нам все равно надо выходить на поле и играть в свой футбол.

Условия в Швейцарии? Хороший отель, отличные условия, все нормально. Мне больше нравится в такую погоду работать, чем в жару, а тут футбольная погода.

Предстоящие контрольные матчи? Конечно я жду ближайшие матчи, особенно с Вильярреалом — победителем Лиги Европы. Приятно будет сыграть против сильных соперников. Конечно, гол будет сложнее забить, но нужно к этому стремиться", — приводит слова Ваната официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что в расположение Динамо прибыли игроки сборной Украины, а также на Football.ua доступен видеообзор матча Динамо — Эвиан.