Предлагаем вам нарезку лучших моментов с венесуэльским нападающим.
Эрик Рамирес, фото Динамо
23 июля 2021, 23:29
Динамо Киев подписало соглашение с венесуэльским нападающим из ДАК 1904 Эриком Рамиресом.
Предлагаем вашему вниманию видео подборку лучших моментов с участием 22-летнего футболиста.
В прошлом сезоне чемпионата Словакии Эрик Рамирес забил 17 голов и сделал восемь результативных передач в 35 матчах.
Напомним, что после прихода венесуэльца молодой нападающий киевлян Владислав Ванат отправился в Черноморец.