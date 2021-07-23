Динамо Киев подписало соглашение с венесуэльским нападающим из ДАК 1904 Эриком Рамиресом. 

Предлагаем вашему вниманию видео подборку лучших моментов с участием 22-летнего футболиста.

В прошлом сезоне чемпионата Словакии Эрик Рамирес забил 17 голов и сделал восемь результативных передач в 35 матчах. 

Напомним, что после прихода венесуэльца молодой нападающий киевлян Владислав Ванат отправился в Черноморец.