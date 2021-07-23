Украина

Предлагаем вам нарезку лучших моментов с венесуэльским нападающим.

Динамо Киев подписало соглашение с венесуэльским нападающим из ДАК 1904 Эриком Рамиресом.

Предлагаем вашему вниманию видео подборку лучших моментов с участием 22-летнего футболиста.

В прошлом сезоне чемпионата Словакии Эрик Рамирес забил 17 голов и сделал восемь результативных передач в 35 матчах.

Напомним, что после прихода венесуэльца молодой нападающий киевлян Владислав Ванат отправился в Черноморец.