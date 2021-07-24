Украина

Предлагаем вам спрогнозировать успешность трансфера киевлян.

Динамо Киев подписало соглашение с венесуэльским нападающим из ДАК 1904 Эриком Рамиресом.

В прошлом сезоне чемпионата Словакии Эрик Рамирес забил 17 голов и сделал восемь результативных передач в 35 матчах.

Предлагаем вам поучаствовать в опросе, оценив перспективы 22-летнего игрока в Динамо. Сможет ли он заиграть в стане киевлян?

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов, результативных передач и скиллов Эрика Рамиреса.