Предлагаем вам спрогнозировать успешность трансфера киевлян.
Эрик Рамирес, фото Динамо
24 июля 2021, 01:56
Динамо Киев подписало соглашение с венесуэльским нападающим из ДАК 1904 Эриком Рамиресом.
В прошлом сезоне чемпионата Словакии Эрик Рамирес забил 17 голов и сделал восемь результативных передач в 35 матчах.
Предлагаем вам поучаствовать в опросе, оценив перспективы 22-летнего игрока в Динамо. Сможет ли он заиграть в стане киевлян?
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов, результативных передач и скиллов Эрика Рамиреса.