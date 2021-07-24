Украина

Главный тренер Александрии Сергей Гура поделился эмоциями от подписания Сергея Рыбалки.

На днях Александрия объявила о подписании опытного украинского полузащитника Сергея Рыбкалки.

Главный тренер Александрии Юрий Гура поделился ожиданиями перехода полузащитника в стан "желтых".

По словам наставника, подписать Сергея Рыбалку александрийцам посоветовал именитый украинский тренер Сергей Ребров.

"Сергей к нам приехал не за деньгами — он хочет доказать всем, что по-прежнему мотивирован и способен играть на высоком уровне. Прежде чем подписать Рыбалку, разговаривал с Сергеем Станиславовичем Ребровым. Он сказал, что в своем амплуа (опорного полузащитника) Сергей — один из лучших в Украине. Уверен, что в этом мы еще не раз убедимся", — сказал Гура в интервью FootBoom.

В Украине Сергей Рыбалка известен по выступлениям за киевское Динамо, цвета которого защищал на протяжении порядка десяти лет. Последним клубом украинца был турецкий Сивасспор, за который Рыбалка выступал с 2017 года.

Напомним, Александрия в новом сезоне УПЛ стартует матчем против луганской Зари.